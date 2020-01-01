حماس: تزايد إصابات الأسرى بكورونا يعكس حالة الإهمال الطبي

غزة / سما /

أكد حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، اليوم الأحد، أن إصابة الأسيرين في سجون الاحتلال حسن شحادة وسليم إدريس بفيروس كورونا يعكس حالة الإهمال الطبي التي تمارسها إدارة السجون الإسرائيلية.

وقال قاسم في تصريح صحفي له، إن تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة الأسرى يتطلب تدخلاً جادًا من المؤسسات الدولية.

وأضاف "إن هناك تعمدًا من إدارة السجون بعدم توفير سبل الوقاية للأسرى من الفيروس، ومنع كل الأدوات اللازمة للحماية من العدوى".

وبين قاسم أن هذا الاستهتار من مصلحة السجون بحياة الأسرى لأن الاحتلال يتعامل بمنطق البلطجة والتمرد على كل القوانين الدولية.