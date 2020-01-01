صحة غزة: فرق التقصي الوبائي تتبع خارطة الحالات المكتشفة والمخالطين في حي الصبرة

غزة /سما/

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، أن الاعداد المتزايدة في الإصابات بفيروس كورونا تدق ناقوس خطر في القطاع، مبينًا أن أي إصابة تؤثر بشكل مباشر على من حولها بفعل الكثافة السكانية في قطاع غزة.



وقال القدرة في تصريحات صحفية نستغرب سلوك بعض المواطنين في إخفاء إصابتهم بفيروس كورونا ويجب التعامل بمسؤولية، مبينًا أن فرق التقصي الوبائي تتبع خارطة الحالات المكتشفة والمخالطين في حي الصبرة بمدينة غزة.



وأضاف: نتوقع زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا بقطاع غزة ولكن الأمر يبقى مرهون بالتزام المواطنين.



وأكد أنه إذا لم يلتزم المواطنين في هذه المرحلة الحساسة سترتفع نسبة المصابين بفيروس كورونا.