اتحاد المقاولين ينتقد بشدة صندوق وقفة عز.. ويستهجن تعامله مع غزة بشأن المساعدات

غزة /سما/

انتقد نقيب المقاولين الفلسطينيين بشدة، أسامة كحيل، اليوم الأحد، صندوق وقفة عز.

وقال كحيل في تصريحات صحفية، إن "إدارة صندوق عز تعاملت مع توزيع المساعدات سابقاً عبر قنوات تنظيمية، ولم توزع عبر الأطر النقابية، ولم تصل لمستحقيها من العمال".

وأضاف، أن "الصندوق أدير بطريقة حزبية، ويفترض أي مساعدات توجه عبر الأطر النقابية المنتخبة التي تراقب على نفسها وتخضع للمراقبة كذلك".

وأكد كحيل على ضرورة تضمين شخصيات من القطاع في إدارة الصندوق، خاصه و ان الشركات التي ساهمت في تمويل الصندوق تعمل في الضفه الغربيه و غزه

كما استهجن كحيل عدم قيام الصندوق لهذه اللحظة بتوجيه مساعدات إلى القطاع رغم مرور 3 أسابيع على فرض حظر الطوارئ في غزة.