انطلاق فعاليات الأيام التسويقية للعنب في جنين

جنين /سما/

افتتح محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب ورئيس الغرفة التجارية عمار أبو بكر، اليوم، فعاليات الأيام التسويقية للعنب التي نظمتها غرفة تجارة جنين، بالشراكة مع مؤسسة الرؤية العالمية ومحافظة جنين ووزارة الزراعة وتجمع مزارعي العنب، وذلك في ساحة الشهيد أبو عمار في المدينة، بحضور مدير زراعة محافظة جنين باسم حماد، ومديرة دائرة زراعة جنوب جنين لمى أبو بكر، ومديرة مكتب مؤسسة الرؤيا العالمية في جنين عفاف أبو دية، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية والجمعيات العاملة في القطاع الزراعي، وبمشاركة 30 مزارع عنب.

وفي كلمته، أشار الرجوب إلى أهمية هذه الفعاليات لتطوير القطاع الزراعي الفلسطيني من خلال تسليط الضوء على المنتجات الزراعية الفلسطينية وحمايتها من أجل تعزيز صمود المزارعين وتمكنيهم فوق أرضهم، في ظل الهجمة الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال بمصادرة الأراضي الفلسطينية، موضحاً أنّ محافظة جنين من المحافظات المختصة في القطاع الزراعي، وذلك بسبب المقومات والعوامل الجغرافية الملائمة للكثير من المحاصيل الزراعية.

وذكر رئيس مجلس إدارة الغرفة عمار أبو بكر أن الغرفة التجارية تنظم هذا الحدث للعام الرابع على التوالي في خطوة تهدف لتعزيز حضور المنتج المحلي في الأسواق المحلية، وتعزيز صمود المزارعين، وفتح المجال أمام المستهلك الفلسطيني لتسوق العنب بأسعار تنافسية في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

من جانبه، أوضح مدير عام الغرفة التجارية محمد كميل لـ"لقدس" أن الهدف العام من المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى مساء الغد الإثنين، تسليط الضوء على المنتج الفلسطيني بشكل عام والعنب الجنيني بشكل خاص، ومن أجل النهوض بواقع جنين من كافة الجوانب السياحية والثقافية والزراعية والتجارية، إضافة إلى تعزيز صورة المنتج الزراعي المحلي دعماً لتسويق محصول العنب كخطوةٍ لدعم مزارعي هذا القطاع، وتأكيداً منا على ضرورة دعم منتجنا الوطني والقطاع الزراعي وكافة القطاعات وتوفير العنب بأسعار تنافسية تُسهل على المستهلك الفلسطيني شراءه في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن".