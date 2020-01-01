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اعلام اسرائيلي: مجهولون دخلوا إلى اللواء المركزي 769 بالجليل وسرقوا الكثير من الأسلحة

الأحد 06 سبتمبر 2020 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعلام اسرائيلي: مجهولون دخلوا إلى اللواء المركزي 769 بالجليل وسرقوا الكثير من الأسلحة



القدس المحتلة /سما/

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجهولين دخلوا إلى اللواء المركزي 769 في الجليل وسرقوا الكثير من الأسلحة بعد أن دخلوا إلى مخزن السلاح.

وقالت القناة 13 الاسرائيلية أن من بين ما سرق 23 بندقية رمي قنابل، و15 بندقية أم – 16. وقد عثر على ثغرة في الجدار اللواء المناطقي 796 حيث تمت عملية السرقية، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يفحص كل جهات التحقيق، ومن ضمنها إمكانية مساعدة "للسارقين" من داخل القاعدة.

الجدير ذكره أن اللواء رقم 769 هو لواء مناطقي في تشكيلة الجليل، ومسؤول عن الأمن الجاري في القطاع الشرقي من الحدود بين "إسرائيل" ولبنان.

#الجيش الاسرائيلي #سرقة #اسلحة #اللواء المركزي 769 #الحدود اللبنانية

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