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الأوقاف تندد باقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى وتركيب السماعات

الأحد 06 سبتمبر 2020 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف تندد باقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى وتركيب السماعات



القدس المحتلة /سما/

نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالاقتحام الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى من خلال اعتلائها لسطح مدرسة الأقصى الشرعية بين بابي الأسباط وحطة.

وقال حسام أبو الرب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في بيان صحفي، :"إن عملية الاقتحام وتركيب السماعات من قبل قوة مدججة بالسلاح تأتي في ظل الاعتداءات اليومية والمتكررة من قبل الاحتلال في خطوة لبسط سيادته عليه تمهيداً لتقسيمه زمنياً ومكانياً، ولإتاحته للاقتحام من قبل قطعان المستوطنين الذين يدنسون ساحاته بشكل يومي تقريباً".

وطالب أبو الرب المجتمع الدولي بكف يد الاحتلال الإسرائيلي عن اقتحام المسجد الأقصى وتدنيس مرافقه، فهو ملكية إسلامية خالصة ووقف مؤبد لهم.

#وزارة الاوقاف #المسجد الاقصى

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