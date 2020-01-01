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رفح.. إتلاف 50 طناً من علف التسمين الحيواني

الأحد 06 سبتمبر 2020 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
رفح.. إتلاف 50 طناً من علف التسمين الحيواني



غزة /سما/

أتلفت المباحث العامة-قسم الأمن الغذائي بمباحث التموين بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة بالتعاون مع وزارة الزراعة 50 طناً من علف تسمين العجول، بسبب فسادها ومخالفتها للمواصفات ومعايير الجودة الفلسطينية.

وأوضحت مباحث التموين، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن وزارة الزراعة أصدرت قراراً بإتلاف "50" طن عبارة عن 1000 كيس من علف تسمين عجول ضبطت بحوزة التاجر "خ.ع" بسبب تعرضها للتسوس وإصابتها بالديدان ومخالفتها للمواصفات.

ولفت إلى أنه تم إتلاف الكمية المضبوطة حسب الأصول المتبعة من قبل لجنة مختصة شكلتها وزارة الزراعة بالاشتراك مع قسم الأمن الغذائي في مباحث التموين.

#مباحث التموين #غزة

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