بئر مياه جديد بالنصيرات يخدم 8000 نسمة

غزة /سما/

أجرت بلدية النصيرات بالتعاون مع جمعية قوافل الخير، عملية ضخ تجريبي لبئر مياه رئيسي في النصيرات يخدم منطقة مخيم 1 والمناطق المجاورة.

وسيعمل البئر بقدرة إنتاجية حوالي 50 كوب في الساعة، وسيخدم ما يقارب 8000 نسمة تسكن في المنطقة.

وأوضح رئيس بلدية النصيرات إياد مغاري، أن هذا البئر سيعمل على التخفيف من أزمة المياه في النصيرات، موجها الشكر لجمعية قوافل الخير على دعمها لحفر هذا البئر.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة البدء بحفر بئر مياه جديد في منطقة مخيم 5، من خلال جمعية قوافل الخير، سيعمل على تعزيز شبكة المياه والتخفيف من أزمة المياه في المنطقة الغربية للنصيرات.