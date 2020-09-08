تنمية غزة: صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة غداً الاثنين

غزة /سما/

أعلنت عزيزة الكحلوت، المتحدثة باسم وزراة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، أنه سيتم صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة، غداً الاثنين، عبر كافة بنوك البريد المنشرة في قطاع غزة.



وفي سياق منفصل، أكدت الكحلوت، في تصريحات صحفية، أنه سيتم صرف المنحة القطرية للاسر الفقيرة، بعد غدٍ الثلاثاء، أيضا عبر فروع البريد.



وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قد أعلن أن اللجنة، وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الثلاثاء الموافق 08/09/2020.



وأوضح السفير العمادي، أن اللجنة، ستبدأ يوم الثلاثاء تسليم مساعداتها النقدية لـ 100 ألف أسرة متعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة، ثم ستبدأ عملية توزيع 100 دولار لـ 70 ألف أسرة أخرى من العوائل المتضررة بسبب تفشي فيروس (كورونا) في القطاع، والمسجلة ضمن كشوفات وزارة التنمية الاجتماعية.

