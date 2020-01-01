القائم بأعمال السفارة العمانية يؤكد موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية

رام الله /سما/

أكد القائم بأعمال سفارة عُمان لدى فلسطين المستشار سالم بن حبيب العميري، موقف السلطنة الثابت والداعم دائما للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، في مكتب السفارة بمدينة رام الله، المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم.

وأثنى المستشار العميري على العلاقات الفلسطينية العمانية، وتمنى أن تتنفس القضية الفلسطينية الصعداء بهذه الفترة العصيبة، خاصة في ظل تفشي فيروس "كورونا" في البلاد.

وأكد أن السلطنة على متابعة دائمة لما يدور في الأراضي الفلسطينية، وتبذل كل الجهود لدعم الشعب الفلسطيني.

من جهته، نقل ملحم تحيات رئيس الوزراء محمد اشتية للمستشار العميري، وهنأه بافتتاح سفارة السلطنة في فلسطين، كما نقل تهاني رئيس الوزراء لسلطنة عمان بتشكيل الحكومة الجديدة.

وشكر ملحم، باسم رئيس الوزراء، السلطنة ممثلة بالسلطان هيثم بن طارق ومن قبله الراحل السلطان قابوس، على موقفهما الثابت من إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعودة اللاجئين، مشيدا بالموقف الشعبي العماني وبموقف الكتاب العمانيين من قضية التطبيع مع إسرائيل.