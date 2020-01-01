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الحكومة الأردنية تحذر الاحتلال من المساس بالعاملين بالمسجد الأقصى

الأحد 06 سبتمبر 2020 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الأردنية تحذر الاحتلال من المساس بالعاملين بالمسجد الأقصى



عمان /سما/

حذر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردني محمد الخلايلة، الأحد، من الاعتداءات المتكررة من قبل السلطات الإسرائيلية على موظفي المسجد الأقصى، على خلفية اعتقال 3 منهم أمس.

وقال الخلايلة، في بيان صحافي اليوم الأحد، "إن جميع العاملين في دائرة أوقاف القدس وحراس المسجد الأقصى المبارك ومجلس أوقاف القدس، يتبعون إداريا لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، وإن دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس هي الجهة الوحيدة صاحبة الصلاحية الحصرية لإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك".

وأشار الخلايلة إلى أن "هذه الاعتداءات من شأنها تعطيل عمل دائرة أوقاف القدس ودورها المهم الذي تقوم به في حماية وإدارة المسجد الاقصى المبارك وعموم أوقاف القدس الشريف"، لافتا إلى "الدعم الكبير الذي يلقاه موظفو أوقاف القدس بتوجيهات من القيادة الهاشمية".

وأضاف الوزير الخلايلة أن "المسجد الأقصى المبارك البالغة مساحته 144 دونما، غير قابلة للتقسيم ولا المشاركة، وهو أحد أقدس 3 أماكن عند المسلمين، وأن قدسيته نابعة من عقيدة كل مسلم على هذه الأرض، والذين يقارب تعدادهم اليوم ألفي مليون مسلم، وأن حقهم فيه حصري أبدي خالد إلى يوم الدين".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت السبت، ثلاثة من حراس المسجد الأقصى.

#الاردن #المسجد الاقصى

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