شؤون اللاجئين بالمنظمة و"جايكا" يطلقان المرحلة الثانية من مشروع تحسين مخيمات اللاجئين

غزة/سما/

اطلقت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية بدء العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تحسين مخيمات اللاجئين "بالسيب" صباح اليوم الأحد بدعم وتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" في احتفال عقد عبر تقنية المايكروسوفت تيمز بمشاركة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد ابو هولي وسفير اليابان لدى دولة فلسطين ماسايوكي ماجوشي والممثل العام لمكتب جايكا في فلسطين توشيا آبيه ومدير عام العلاقات الدولية والمشاريع بوزارة المالية والتخطيط ليلى صبيح ، ومدير عام المخيمات بدائرة شؤون اللاجئين ياسر ابو كشك .

وشكر د. ابو هولي الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" على دعمهم المستمر للمشاريع الحيوية والانسانية في دولة فلسطين وخاصة المخيمات الفلسطينية ودعمهم القوي لوكالة الغوث الدولية " اونروا" والذي له الدور الكبير في تخفيف المعاناة عن جموع اللاجئين في كافة اقاليم عمل وكالة الغوث في فلسطين والاردن وسوريا ولبنان والذي يلقى احترام وتقدير الشعب الفلسطيني الذي ينظر للجانب الياباني كصديق يقف الى جانبنا بأصعب الظروف

وعبر د. ابو هولي عن تقديره بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع جايكا الدعم الفني لمشروع تحسين مخيم اللاجئين" بالسيب".

واضاف ان نجاح مشروع تحسين المخيمات في المرحلة الأولى والتي شملت ثلاث مخيمات الجلزون وعسكر القديم وعقبة جبر شجع الاطراف المتعاقدة لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع التي ستشمل باقي مخيمات الضفة الغربية (12 مخيماً) على مدار السنوات الأربع القادمة والذي سينتج عنه خطط تحسين المخيمات بناء على الاحتياجات الحقيقية للسكان .

واكد على ان الحكومة الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية تضع على سلم اولياتها حشد الدعم والتمويل من الدول المانحة لدعم المخيمات ومجتمع اللاجئين .

واشار الى ان مشروع تحسين المخيمات سيساعد الحكومة الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين في تلبية احتياجات المخيمات الفلسطينية، معرباً ان امله ان تمول اليابان بتمويل بعض المشاريع التي نتجت عن خطط تحسين المخيمات.

ولفت ابو هولي الى ان مشروع تحسين المخيمات عزز المشاركة المجتمعية في المخيمات، وحدد اولويات المخيمات واحتياجاتها، مؤكدا على اهمية المشاريع المنفذة من خلال جايكا ومساهمتها في تعزيز الشراكة الحقيقية لكافة المؤسسات داخل المخيمات لما لها من مردود ايجابي على تحسين حياة اللاجئين الفلسطينيين.

واشاد بالمساعدات الطارئة التي قدمتها الحكومة اليابانية مشكورةً من خلال مؤسسة جايكا لمواجهة جائحة كورونا للمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية والتي تشكل مواد تعقيم واجهزة وقائية لافتاً الى ان دائرة شؤون اللاجئين وجايكا ستبدأ اليوم بتوزيعها على المخيمات الفلسطينية والمؤسسات الفاعلة والناشطة داخل المخيمات التي سيستفيد منها السكان بشكل مؤكد .

واعرب عن امله ان تحظى مخيمات قطاع غزة ولبنان وسوريا بمثل هذه المساعدة في ظل تفشي الوباء فيها .

وعبر سفير اليابان لدى دولة فلسطين عن سعادته لانطلاق المرحلة الثانية من مشروع تحسين المخيمات، مقدراً في الوقت ذاته جهود دائرة شؤون اللاجئين ورئيسها د. ابو هولي في دعم المخيمات الفلسطينية ليست فقط في فلسطين بل في سوريا ولبنان في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المخيمات الفلسطينية مع جائحة كورونا .

وقال انه في ظل الظروف الصعبة التي طرأت على الاراضي الفلسطينية نتيجة جائحة كورونا وحجب اموال المقاصة والوضع المالي الصعب الي تمر به الحكومة الفلسطينية نسعى الى تحديد اولويات مشاريع المنحة اليابانية لدولة فلسطين لتأمين سرعة الاستجابة لها .

واكد على استمرار دعم اليابان للشعب الفلسطيني، والمساهمة في تحسين حياة اللاجئين في المخيمات الفلسطينية من خلال المشاريع التي تمولها .

من جهته اكد الممثل العام لمكتب جايكا في فلسطين توشيا آبيه على اهمية مشروع تحسين المخيمات في تعزيز المنهجية الشمولية التشاركية في تحديد الاحتياجات ذات الأولوية للاجئين داخل مخيماتهم .

واعرب عن تقديره بالتزام دائرة شؤون اللاجئين ووزارة المالية تجاه المشروع في المرحلة الأولى والذي سيعزز في مرحلته الثانية لتحقيق اهدافه المرجوة .

فيما عبر مدير عام العلاقات الدولية والمشاريع بوزارة المالية والتخطيط ليلى صبيح شكرها للحكومة اليابانية وجايكا على دعم قطاع تحسين مخيمات اللاجئين في فلسطين مؤكدة على ان التنسيق بين وزارة المالية ودائرة شؤون اللاجئين على اتم الاستعداد والجهوزية لتنفيذ مشروع المنحة اليابانية .

واعتبرت ان مشروع تحسين المخيمات مهم ومصنف لدى وزارة المالية من ضمن المشاريع ذات الأولوية وتعمل على جلب تمويل من المانحين لدعم المشاريع للمخيمات التي تم تحديها كأولية للاجئين والمخيمات ضمن مخرجات المرحلة الأولى من المشروع .

وثمنت دعم اليابان للشعب الفلسطيني الذي وصفته بانه دعم تاريخ واستراتيجي للفلسطينيين منذ العام 1953 حيث كانت من الدول الاولى التي دعمت اللاجئين الفلسطينيين عبر الاونروا .

يشار الى ان دائرة شؤون اللاجئين شاركت في احتفالية اطلاق المرحلة الثانية من مشروع تحسين المخيمات بالإضافة الى د. ابو هولي مدير عام الاعلام والعلاقات العامة رامي المدهون ومدير مكتب رئيس الدائرة في المحافظات الجنوبية نبيهه الحافي وحضر من مكتب الممثلية اليابانية الى جانب السفير ماجوشي السيد ماتسوي ماساهيرو، وحضر عن مكتب جايكا في فلسطين بالإضافة الى آبيه ، ممثل جايكا في الضفة جونجي كواشيما ومسؤولة المشاريع نورس منصور ومدير مكتب جايكا في قطاع غزة ساهر يونس، وحضر عن وزارة المالية بالإضافة الى صبيح مسؤول ملف تنسيق المساعدات اليابانية فراس فرسخ .