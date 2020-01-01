بينت يقفز في استطلاعات الرأي ليكون بديلا لنتنياهو

القدس المحتلة /سما/

أظهر استطلاع رأي للقناة 12 العبرية أن تحالف "يمينا" بزعامة نفتالي بنيت، يواصل "القفز"، برصيد 19 مقعدًا.



وحسب القناة، اعتبر المحللون الإسرائيليون هذه النتائج، بأن الحزب اليميني، "يستمر في تقديم نفسه كبديل عن يمين نتنياهو"، لكونه يُشكّل ثاني أكبر حزب في معسكر اليمين الإسرائيلي.



ورغم أن "يمينا" ينتمي لمعسكر اليمين كما نتنياهو، إلا أنه لا يُشارك بالحكومة برئاسته.



ويتصدر حزب نتنياهو "الليكود" وبفارق كبير عن يمينا، بـ 31 مقعدًا، بحسب الاستطلاع.



وحظيت مسألة أهلية بنيت لمنصب رئيس الحكومة، بتأييد نسبة 28%، مقارنةً بنتنياهو، الذي حصل على نسبة 37٪، بفارق 9٪ فقط بينهما.





واعتبر 18% من المُستطلعة آراؤهم، أن رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن غانتس (زعيم كحول لفان)، هو أهل ليصبح رئيسا للحكومة.



وبالمقارنة مع بينيت، حصل رئيس المعارضة يائير لبيد (زعيم حزب 'يش عتيد') على نسبة 16٪، بأنه أهل لتولي المنصب.



ومنح الاستطلاع حزب لبيد 15 مقعدا مع لبيد، أما إذا ترأسه عضو الكنيست عن الحزب عوفر شيلح، فإنه سيتراجع إلى 13 مقعدا.



وكان شيلح قد طالب لبيد لإجراء انتخابات تمهيدية لرئاسة الحزب، معربا عن استعداده للترشح فيها.



ولا تزال "القائمة المشتركة" في الكنيست مستقرة، وحصلت بالاستطلاع على 15 مقعدًا، أما "كحول لفان" فسيحصل على 11 مقعدًا، فيما سيحصل إسرائيل بيتنا 8 مقاعد، وشاس ويهودوت هتوراه 7 مقاعد، وميرتس 6 مقاعد، وهناك أحزاب لن تمر، بحسب الاستطلاع، نسبة الحسم: وهي حزب العمل و"ميرتس"، والبيت اليهودي و"غيشر".