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إيران تكشف تفاصيل جديدة حول التفجير التخريبي الذي استهدف نطنز

الأحد 06 سبتمبر 2020 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تكشف تفاصيل جديدة حول التفجير التخريبي الذي استهدف نطنز



القدس المحتلة /سما/

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية، كشفت عن مسببي "العمل التخريبي" في منشأة نطنز النووية قبل شهرين.
 
ونقل موقع تلفزيون i24NEWS، عن المتحدث باسم الوكالة بهروز كمالوندي، قوله: إن "الأجهزة الأمنية كشفت عن مسببي العمل التخريبي في نطنز، لكن تفاصيل هذا العمل لا زالت لدى الجهات المختصة". 
 
وأضاف كمالوندي، أنه "لا يمكن اتهام مفتشي الوكالة الدولية بالمسؤولية عن الهجمات على منشآتنا النووية، لكن يمكن أن يكونوا سببًا فيها"، قائلًا: إن إيران "تتخذ كافة الاحتياطات للتأكد من عدم وجود جواسيس بين مفتشي الوكالة الدوليين". 
 
وأكد أن بلاده "نجحت بالتصدي لعدد كبير من الهجمات السيبرانية على منشآتها النووية"، مشيرًا إلى أن قوات الأمن الإيرانية تعرفت على منفذي تفجير "منشأة نطنز" ودوافعهم وطريقة تنفيذ الهجوم.

#ايران #مفاعل نووي #منشأة نطنز النووية

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