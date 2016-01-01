تعيين مايكل كوث مديراً عاماً لفندق "قصر الإمارات"

ابو ظبي / وكالات/



أعلنت مجموعة فنادق " ماندارين أورينتال " عن تعيين السيد مايكل كوث مديراً عاماً لفندق "قصر الإمارات" الشهير بأبوظبي ونائباً لرئيس العمليات في المنطقة ، للإشراف على فندق "ماندارين أورينتال جميرا" بدبي، وفندق "ماندارين أورينتال داون تاون" في دبي المتوقّع افتتاحه عام 2021.

وأعرب السيد مايكل كوث عن سعادته بهذا التعيين قائلاً : "أتطلع من خلال إدارتي لفندق قصر الإمارات بأبوظبي الاستمرار في البناء على إرث هذا القصر المميز. إنه لشرف كبير أن نعمل وفقاً لرؤية المالكين ومجموعة فنادق ماندارين أورينتال في تحقيق تغيير ناجح لهذه العلامة التجارية الفاخرة، وتقديم معايير خدمة عالمية نموذجية ومنح الجميع مشاعر السعادة الغامرة التي لا مثيل لها في هذا القصر ".

ويُعدّ السيد كوث الألماني-السويسري، رائداً في صناعة الضيافة، حيث يتمتع بالخبرة والمعرفة على مدى 35 عاماً.

قبل انضمامه إلى المجموعة، شغل كوث عدداً من المناصب القيادية العليا في مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، بما في ذلك المدير العام لفندقي إنتركونتيننتال الدوحة والقاهرة. ثم انتقل بعد ذلك إلى مكتب شركة مجموعة فنادق إنتركونتيننتال في دبي كمدير عام لدعم العمليات، وتولى بعد ذلك منصب مدير العمليات في فنادق ليفانت حيث أشرف على 13 فندقاً من ثلاث علامات تجارية.

وقادته رحلة الضيافة إلى آسيا حيث أمضى عامين في العمل كمدير لمنتجعات نمط الحياة الفاخرة التابعة لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال في جنوب شرق آسيا، وكان مسؤولاً عن الإشراف على الفنادق في مرحلة ما قبل الافتتاح، وإعادة تهيئة المنتجعات الفاخرة وقيادة التجديد الكامل لمنتجع إنتركونتيننتال بالي.

وفي الوقت الراهن عاد السيد كوث مُجدّداً إلى منطقة الشرق الأوسط للعمل مع ماندارين أورينتال، حيث سيقود عملية تغيير العلامة التجارية المرتقبة لقصر الإمارات في أبوظبي، الذي أصبح جزءاً من مجموعة فنادق ماندارين أورينتال.

ومن الجدير بالذكر أن السيد مايكل كوث يجيد اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية. وقد حصل على جائزة المدير العام للعام - الشرق الأوسط في عام 2016 من قبل جوائز الفنادق العالمية الفاخرة. وينفرد بكونه من محبي الفن المعاصر والثقافة والأوبرا وفي أوقات فراغه يستمتع بلعب الكريكيت وكرة الريشة والسفر مع عائلته.

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نبذة عن قصر الإمارات

تعود ملكية قصر الإمارات إلى شركة قصر الإمارات التي تنضوي تحت راية حكومة أبوظبي. يعكس التصميم المعماري لهذا الفندق الثقافة العربية بامتياز وتمّ إنشاؤه لاستضافة قمة مجلس التعاون الخليجي كما أنه يُعتبر الصرح المفضّل لإقامة المؤتمرات المرموقة في القطاعين العام والخاص. يستضيف قصر الإمارات كذلك الأمر كوكبة من رؤساء الدول وكبار الشخصيات الأجنبية والمشاهير.

نبذة عن مجموعة فنادق ماندارين أورينتال

مجموعة ماندارين أورينتال الحاصدة للجوائز هي الجهة المالكة والمشغلة لمجموعة من الفنادق والمنتجعات والمساكن الفاخرة في العالم. ما لبثت أن نجحت تلك المجموعة ذات الأصول الآسيوية في النمو لتصبح اسماً تجارياً عالمياً، فبلغ عدد المنشآت التي تديرها اليوم 32 فندقاً وسبعة مساكن في 23 بلداً ومنطقة، وتعكس كل منشأة فندقية منها التراث الشرقي العريق للمجموعة إلى جانب روح المكان. يوجد لدى مجموعة ماندارين أورينتال عددٌ من المشاريع القوية لفنادق ومنتجعات تحت الإنشاء. ماندارين أورينتال هو عضو في مجموعة جاردين ماثيسون.

تشمل مكتبة الصور الموجودة في القسم الإعلامي من موقعنا الإلكتروني www.mandarinoriental.com مجموعة من الصور الفوتوغرافية المتاحة للتنزيل لفندق ماندارين أورينتال. وتتوافر معلومات أخرى أيضاً على قنوات وسائط التواصل الاجتماعية الخاصة بنا.

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شيفون ليتش

نائب الرئيس للاتصالات التسويقية

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قصر الإمارات، أبوظبي

آنا أولسون

مدير المبيعات والتسويق

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