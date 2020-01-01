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محافظ الخليل يسلم أجهزة تنفس اصطناعي لمستشفيات المحافظة

الأحد 06 سبتمبر 2020 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

سلم محافظ الخليل جبرين البكري اليوم الأحد، 17 جهاز تنفس اصطناعي لمدراء مستشفيات المحافظة الحكومية والخاصة، بتبرع من اتحاد الأطباء والصيادلة الفلسطينيين في ألمانيا .

وشكر  البكري، خلال تسليم الأجهزة في مقر المحافظة، كل من ساهم في هذا العمل الانساني المميز، خاصة  رئيس اتحاد الأطباء والصيادلة في ألمانيا الدكتور نافع عاشور، وعضو الاتحاد الدكتور منذر الكرابلية، وجميع الأطباء والصيادلة الفلسطينيين الأعضاء في الاتحاد.

وأكد أن الحكومة وكافة مؤسساتها تعمل بالتعاون والشراكة مع المجتمع المحلي ومؤسساته والجالية الفلسطينية حول العالم، لمكافحة فيروس "كورونا" وتقديم كل ما يلزم لحماية المواطنين في كافة أرجاء الوطن، داعيا كافة أبناء شعبنا للالتزام بإجراءات السلامة العامة .

#محافظ الخليل #جهاز تنفس اصطناعي

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