12 عادة غذائية تجعلك تبدين أصغر سنا على الدوام

وكالات / سما /

الشيخوخة جزء طبيعي من الحياة لا يمكن أن نمنعها، وكما أن هناك من الأطعمة ما يسرّع من ظهور ملامح التقدم في العمر التي تغزو وجهك، فهناك أيضا خطوات لحمايتك، قد تبطئ ظهور تلك الأعراض.

تقول كيرستن هيكمان المحررة الأولى في موقع "كُلْ هذا وليس ذاك" (Eat This, Not That)، إن كريمات مكافحة الشيخوخة جيدة، لكن يمكن الحصول على الكثير من المكونات المضادة للشيخوخة بشكل طبيعي في بعض الأطعمة التي نتناولها بشكل منتظم، فقد أظهرت العديد من الدراسات أن الأطعمة الغنية بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة يمكن أن تصنع العجائب لخلايا بشرتك، وتساعد في إبطاء عملية الشيخوخة.

ولكن أولا عليكِ مراقبة وزنك باستمرار، فكلما زاد وزن الأشخاص، تقدم العمر البيولوجي لأجسامهم، وفقا لموقع "جودهاوس كيبينغ" (Goodhousekeeping) فإن السمنة تضيف ما يعادل تسع سنوات تقريبا إلى جسم الشخص، فالخلايا الدهنية تسرّع من عمليات الشيخوخة وتزيد احتمالية الإصابة بالأمراض.

والتطلع إلى الحفاظ على مظهر شاب وصحي لبشرتك، يتطلب بعض عادات الأكل الصحية والتي يقدمها كل من موقع "كُلْ هذا وليس ذاك"، وموقع "هيلث لاين" (Healthline) فيما يلي:

زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون البكر الممتاز، من أكثر الدهون الصحية. وأظهرت الأبحاث أنه قد يساعد في منع العديد من الأمراض الشائعة المرتبطة بالشيخوخة، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يحمي بشرتك، ويجعلها تبدو أصغر سنا.

قد يتعلق جزء من ذلك بحقيقة أن زيت الزيتون يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة، والتي أثبتت أنها تزيد من مرونة الجلد.

زيت الزيتون قد يساعد في منع العديد من الأمراض الشائعة المرتبطة بالشيخوخة (دويتشه فيله)

دقيق الشوفان

دقيق الشوفان ليس مليئا بالألياف فحسب، بل يساعد أيضا في تغذية البكتيريا الجيدة المضادة للالتهابات في أمعائك. ودون هذه البكتيريا، لا بد أن تحدث طفرات في مستوى السكر في الدم، إلى جانب مشاكل الجلد.

ومن خلال تناول كمية جيدة من الشوفان في نظامك الغذائي، يمكنك تقوية وتثبيت أنسجة جسمك والحفاظ على مرونة الجلد.

الشاي الأخضر

تساعد مضادات الأكسدة بشكل كبير في حماية كولاجين بشرتك -البروتين الرئيسي في بشرتك- والشاي الأخضر مليء به، ويحتوي الشاي الأخضر بشكل خاص على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تسمى بوليفينول، والتي يمكن أن تحارب مرض السكري ومقاومة الإنسولين والالتهابات والأمراض، وقد يقلل هذا من بعض علامات الشيخوخة بل يعكسها جزئيا.

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التوت والشوكولاتة الداكنة

يحتوي التوت والشوكولاتة الداكنة أيضا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وتسمى هذه المواد المضادة للأكسدة "الفلافانول".

وهي تحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس، كما أن التوت والشوكولاتة الداكنة غنية أيضا بالألياف الغذائية، وهي أول شيء يجب أن تتناوله من أجل إنقاص الوزن.

تذكري أنه كلما زاد محتوى الكاكاو، زاد محتوى الفلافانول، لذا تأكدي من اختيار الشوكولاتة الداكنة بنسبة 70% على الأقل من مواد الكاكاو الصلبة.

الشوكولاتة الداكنة تحميك من أضرار أشعة الشمس (بيكساباي)

السلمون

يمكن لأوميغا 3 المضادة للالتهابات أن تصنع المعجزات، بسبب هذه الدهون المتعددة غير المشبعة الموجودة في الأسماك الزيتية مثل الماكريل والسلمون، ويمكن لجسمك أن يتمتع بصحة جيدة وقدرة على إنتاج الهرمونات، ووظيفة مناعية، ودعم للقلب والرئة.

كما أن هذه الدهون ضرورية لأغشية الخلايا السليمة، فهي تعمل كحاجز وتساعد الخلايا على الاحتفاظ بالرطوبة. وهذا يعني أن بشرتك ممتلئة وشبابية.

وقد يؤدي نقص أوميغا 3 إلى جفاف الجلد وتقشره ويصبح بلا حياة. وإذا كنت لا تحبين السمك، فإن الجوز وبذور اليقطين والخضروات ذات الأوراق الخضراء هي أيضا مصادر جيدة.

الكثير من الخضروات البرتقالية

في حين أن تناول مجموعة متنوعة من الخضروات مفيد لأي نظام غذائي، فإن الخضروات البرتقالية غنية بالبيتا كاروتين، وهو أمر مهم بشكل خاص لعينيك وبشرتك. ويحتوي بيتا كاروتين على فيتامين "أ"، وهو ضروري للحصول على بشرة صحية المظهر.

ويمكن أن تساعد إضافة مزيد من الخضروات البرتقالية مثل اليقطين، والبطاطا الحلوة، والجزر، والقرع، والفلفل الحلو، وغير ذلك، في الحفاظ على صحة بشرتك بشكل عام بفضل فيتامين "أ".

بذور الكتان

ثبت أن زيت بذور الكتان يساعد في تنعيم بشرتك وحمايتها من أضرار أشعة الشمس.

الطماطم

توفر الطماطم العديد من الفوائد الصحية المثيرة للإعجاب، ويمكن أن يعزى العديد منها إلى محتواها العالي من اللايكوبين.

وهو نوع من الكاروتين الذي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، كما أنها تحمي بشرتك من أشعة الشمس الضارة وقد تساعد في تقليل التجاعيد.

وطهي الطماطم بالدهون الصحية، مثل زيت الزيتون، يعزز بشكل كبير امتصاص اللايكوبين في الجسم.

الأفوكادو

الأفوكادو غني بالدهون الصحية للقلب والألياف والعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للصحة، ويحتوي على مركبات فريدة تسمى الكحولات الدهنية المتعددة الهيدروكسيل.

ويمكن أن تحارب هذه المركبات الفريدة الالتهابات وتحمي بشرتك من أشعة الشمس وتساعد في إصلاح الحمض النووي التالف.

الرمان

يقلل الرمان من الالتهاب، ويساعد في منع الضرر الناجم عن ارتفاع مستويات السكر بالدم، كما أنه يساعد في حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

التوابل والبهارات

بعض التوابل قد تساعد بشرتك في أن تبدو أصغر سنا، فقد ثبت أن القرفة تزيد من إنتاج الكولاجين، مما قد يؤدي إلى زيادة تماسك البشرة ومرونتها.

كما أن الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار قد يقلل من بعض التغيرات المرتبطة بالعمر التي تحدث في خلايا الجلد. كما يحتوي الزنجبيل على جينجيرول، المركب الذي له تأثيرات مضادة للالتهابات، والذي قد يساعد في منع ظهور البقع العمرية بسبب التعرض لأشعة الشمس.

الزنجبيل سلاح فعال لمحاربة البقع المرتبطة بالشيخوخة (الألمانية)

مرق العظام

أصبح مرق العظام شائعا جدا بين الأشخاص المهتمين بالصحة مؤخرا، ويتم صنعه عن طريق طهي العظام من اللحوم أو الأسماك لفترة طويلة من الزمن، مما يطلق المعادن والمكونات المفيدة الأخرى، وأحدها هو الكولاجين الذي يحسن مرونة الجلد ورطوبته وثباته، مع تقليل التجاعيد.