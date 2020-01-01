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التربية تتسلم مشروعي إنشاء مدرسة في طولكرم وتشطيب أخرى شمال الخليل

الأحد 06 سبتمبر 2020 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تسلّمت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاحد، مشروعي إنشاء وتشطيب مبنى مدرسة نور شمس الثانوية للبنات في مديرية تربية طولكرم، وتشطيب مبنى مدرسة ياسر عرفات الأساسية المختلطة في مديرية تربية شمال الخليل.

وأوضحت التربية في بيان صحفي، أن التكلفة الاجمالية للمشروع الأول بلغت مليون و100 ألف دولار، وللمشروع الثاني 500 ألف دولار.

وبينت أن تمويل مشروعي المدرستين، واللذين شملا توريد وتجهيز أثاث جديد للغرف الصفية والمرافق؛ تم بدعم من صندوق النقد العربي وبإدارة بنك التنمية الإسلامي في جدة، إذ راعى المشروعان جميع متطلبات ومعايير البناء الأخضر المستدام؛ الذي تسعى الوزارة لتعزيزه دائما في مشاريعها، بما يسهم توفير تعليم نوعي ضمن بيئة مدرسية مريحة وجاذبة.

وتتكون مدرسة نور شمس من تسع غرف صفية، وغرف إدارية، وقاعة متعددة الأغراض ومختبرات علمية، ومناطق خضراء مزروعة، وساحات ومرافق، وهي تخدم طلبة المرحلة الثانوية من الصفوف (10-12) وتستوعب حوالي 360 طالبة.

فيما تتكون مدرسة ياسر عرفات من 13 غرفة صفية، وغرف إدارية، وقاعة متعددة الأغراض ومختبرات علمية، ومناطق خضراء مزروعة، وساحات ومرافق، وهي تخدم طلبة المرحلة الأساسية من الصفوف (1-4) وطالبات المرحلة الأساسية العليا للصفوف من (5-9)، بحيث تستوعب المدرسة حوالي 520 طالبا/ة.

#التربية والتعليم

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