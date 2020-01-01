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مادة روسية جديدة لتصنيع أقمار صناعية شبحية .. تفاصيل

الأحد 06 سبتمبر 2020 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مادة روسية جديدة لتصنيع أقمار صناعية شبحية .. تفاصيل



وكالات / سما /

أجرت الشركات الروسية بحوثا علمية من شأنها استخدام طلاء في الأقمار الصناعية وغيرها من الأجهزة الفضائية يمتص الإشارات اللاسلكية ويزيد بذلك من تخفيها عن الرادارات.

جاء ذلك في مقال نشرته مجلة "الدراسات الفضائية" الروسية، وأشار إلى أن التجارب التي أجراها العلماء الروس ترمى للتأكد من قدرة مادة "في تي إم في – إس" الروسية الممتصة للإشارات اللاسلكية على تحمل درجات الحرارة العالية والمنخفضة جدا.

وشارك في التجارب أخصائيون بمعهد موسكو للطيران ومكتب "مارس" للتصاميم وشركة "راديوستريم"، وجاء على موقع الشركة الأخيرة أنها تعتبر جهة تتولى تصنيع وإنتاج وسائل التخفي عن الرادارات وتوريدها إلى مختلف أسلحة وصنوف القوات المسلحة بغية رفع قدرة النماذج الواعدة والمستقبلية من المعدات الحربية الروسية على التخفي عن الرادارات.

وجاء في الموقع بصورة خاصة أن المواد الممتصة الإشارات اللاسلكية تستخدم لمقاومة أجهزة التجسس الأجنبية وأنظمة توجيه الأسلحة فائقة الدقة، وأضاف الموقع أن المعدات المموهة والمستخدمة للمواد الممتصة للإشارات اللاسلكية تختفي تماما من شاشات الرادارات، ما يمنع أجهزة التجسس من اكتشافها.

#الأقمار الصناعية #الفضاء

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