  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

أهلي الخليل يتعاقد مع مهاجمه السابق

الأحد 06 سبتمبر 2020 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أهلي الخليل يتعاقد مع مهاجمه السابق



الخليل / سما /

أعلن نادي أهلي الخليل, عن تعاقده مع مهاجمه السابق خلال الانتقالات الصيفية الجارية, استعدادا للموسم الكروي القادم بالضفة المحتلة.

وأكد أهلي الخليل ضمه المهاجم وائل مريسات مدة موسم واحد قادما من الداخل المحتل, للدفاع عن ألوان الفريق من جديد.

وسبق لمريسات أن لعب مع أهلي الخليل قبل عدة مواسم, وتوّج معه بلقب كأس فلسطين 3 مرات، كما سجل مع الفريق أهدافا حاسمة ومهمة في كافة البطولات.

وجاء التعاقد مع المهاجم ضمن خطط المدرب علي الحوامدة, لتعويض رحيل الثنائي خلدون الحلمان ومحمد الجعبري لشباب الخليل مؤخرا.

يشار إلى أن أهلي الخليل حلّ ثالثا في دوري المحترفين خلال الموسم الكروي الأخير برصيد 41 نقطة.

#أهلي الخليل #وائل مريسات

الأكثر قراءة اليوم

تنمية غزة تتحدث عن مستجدات صرف المنحة القطرية

الصحة بغزة : وفاة مواطن من جباليا اثر اصابته بفيروس كورونا

خلال ساعة.. تسجيل ثاني حالة وفاة بـ"كورونا" في قطاع غزة

العدل الأمريكية : اعتقال اثنين من عناصر منظمة يمينية في أمريكا لتواصلهما مع حماس

الحية: استطعنا رسم خارطة للفيروس.. وذاهبون لانعطافة جديدة للتعامل مع "كورونا"

"بينيت" يجبر "نتنياهو" على إزالة منشوره خلال ساعات

النقد: إغلاق كافة فروع المصارف العاملة في قطاع غزة،حتى إشعار آخر.

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تكشف : إسرائيل تدرس إغلاق المسجد الأقصى لهذا السبب ..

صحة غزة : تسجيل 166 اصابة جديدة بفيروس كورونا

فيديو .. سهى عرفات: "امتلك ملفات تجسس وفساد لقيادات في السلطة وفتحوا باب جهنم على انفسهم"

فلسطين تستبق اجتماعا عربيا بجهود لمحاصرة التطبيع و البحرين تعترض

ردا على اتهامات الادارة الامريكية ضدها.. حماس: لا نعرف جماعة "بوجالو بوا" أو أي من أعضائها