أهلي الخليل يتعاقد مع مهاجمه السابق

الخليل / سما /

أعلن نادي أهلي الخليل, عن تعاقده مع مهاجمه السابق خلال الانتقالات الصيفية الجارية, استعدادا للموسم الكروي القادم بالضفة المحتلة.

وأكد أهلي الخليل ضمه المهاجم وائل مريسات مدة موسم واحد قادما من الداخل المحتل, للدفاع عن ألوان الفريق من جديد.

وسبق لمريسات أن لعب مع أهلي الخليل قبل عدة مواسم, وتوّج معه بلقب كأس فلسطين 3 مرات، كما سجل مع الفريق أهدافا حاسمة ومهمة في كافة البطولات.

وجاء التعاقد مع المهاجم ضمن خطط المدرب علي الحوامدة, لتعويض رحيل الثنائي خلدون الحلمان ومحمد الجعبري لشباب الخليل مؤخرا.

يشار إلى أن أهلي الخليل حلّ ثالثا في دوري المحترفين خلال الموسم الكروي الأخير برصيد 41 نقطة.