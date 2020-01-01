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فينيسوس يكشف عن مثله الأعلى في ريال مدريد

الأحد 06 سبتمبر 2020 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فينيسوس يكشف عن مثله الأعلى في ريال مدريد



وكالات / سما /

أكد فينيسوس، لاعب ريال مدريد الشاب، على رغبته في أن تستمر مسيرة تألقه فينادي العاصمة الإسبانية، مُعتبراً زميليه في الريال كاسيميرو وسيرجيو راموس  يُمثلان النموذج الذي يجب أن يقتدي به

وقال فينيسوس، في تصريحات نقلتها  صحيفة ماركا الإسبانية، :”أحظى بكثير من الدعم، نحن نرى أنهم مُهتمون باللاعبين الصغار وذلك لأننا نُمثل الحاضر والمُستقبل”.

وأضاف اللاعب البرازيلي الشاب حديثه قائلاً :”لم يلعب أي لاعب مُباريات أكثر مني في تلك المرحلة العُمرية سوى كاسياس وراؤول، هما فازا بالكثير من الألقاب، وأتمنى أن أقوم بذلك أيضاً”.

وتابع فينيسوس حديثه قائلاً :”سيرجيو راموس وكاسيميرو يُمثلان النموذج الأفضل لي هنا، أشاهدهم في التدريب وأريد أن أقوم بما يقومون به”.

وتطرق النجم البرازيلي الشاب لرغبته في المُشاركة ضد مانشستر سيتي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال :”كنت أريد أن أساعد، ولكني ألعب في النادي الأكبر في العالم، وهو فريق يضن العديد من اللاعبين الموهوبين”.

وتابع فينيسوس مُشيراً لاحترامه لمُدربه زين الدين زيدان قائلاً:”المُدرب لديه الكثير من الخيارات، ويجب علينا أن نتفهم خياره”.

#فينيسوس #ريال مدريد

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