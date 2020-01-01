أكثر من 1000 حالة وفاة بالكورونا في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 1493 إصابة، وثلاث حالات وفاة جديدة، بالكورونا منذ الأمس، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.



ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، عن وزارة الصحة، أن حصيلة المصابين بالكورونا في إسرائيل، بلغت 129,349 إصابة، والوفيات 1,010 حالة.



وقالت الصحيفة العبرية، إن الحكومة الإسرائيلية، ستناقش اليوم في جلستها الأسبوعية، الأزمة الاقتصادية، وقضية تفشي الكورونا في البلاد.



وأضافت هآرتس، أن كابينيت الكورونا، سيناقش اليوم مسألة تحديد قائمة المدن الحمراء في البلاد، التي تعتبر مراكز لتفشي الوباء، وفرض الإغلاق فيها.



وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن اللجنة الدستورية بالكنيست، صادقت صباح اليوم، على تمديد حالة الطوارئ في البلاد، بسبب الكورونا.