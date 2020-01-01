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آرسنال يقدم عرضاً جديداً لضم بارتي من أتلتيكو مدريد

الأحد 06 سبتمبر 2020 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آرسنال يقدم عرضاً جديداً لضم بارتي من أتلتيكو مدريد



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن إدارة آرسنال الإنجليزي تستعد لتقديم عرض جديد لشراء الغاني توماس بارتي لاعب خط وسط فريق أتلتيكو مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم توماس بارتي بالرحيل عن أتلتيكو مدريد هذا الصيف، والانتقال للعب في صفوف الفريق اللندني آرسنال.

وأشارت الصحيفة أن إدارة آرسنال تعتبر توماس بارتي هو صفقة الموسم بالنسبة للفريق اللندني، لذلك قررت إقحام أكثر من اسم في الصفقة من أجل حسمها.

وأضافت الصحيفة أن آرسنال سيعرض على أتلتيكو مدريد مقابل مادي بالإضافة إلى لاعبين هما ماتيو جندوزي، وألكسندر لاكازيت من أجل الظفر بخدمات توماس بارتي.

وأوضحت الصحيفة أن أتلتيكو مدريد يرغب في مبلغ 50 مليون يورو من أجل السماح للاعبه الغاني بالرحيل، ولكن ستحاول إدارة آرسنال تخفيض المبلغ، خاصةً بعد إقحام الثنائي “جندوزي، ولاكازيت” في الصفقة.

وكشفت “ماركا” أن يوفنتوس الإيطالي مهتم أيضاً بضم توماس بارتي، ولكن آرسنال يعتبر المرشح الأول للفوز بصفقة توماس بارتي.

#آرسنال #أتلتيكو مدريد #بارتي

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