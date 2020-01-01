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الإسلامية المسيحية تشيد باجتماع الأمناء العامين للفصائل

الأحد 06 سبتمبر 2020 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أشادت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات باجتماع الأمناء العامين للفصائل قبل أيام برئاسة الرئيس محمود عباس، مؤكدة ما جاء في البيان الختامي من رفض لجميع المشاريع الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وخطط الضم، وإدانة مظاهر التطبيع مع الاحتلال.

وأكد الأمين العام للهيئة حنا عيسى أهمية اعتماد رؤية واضحة لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، مشيرا الى ان التحرر من الانقسام وإنهاءه هو بداية التحرر واقامة الدولة المستقلة.

وأضاف: "تبرز أهمية اجتماع أمناء الفصائل في هذه المرحلة من خطورة ما يحدق بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من خطط، حيث تكالبت العديد من الجهات وبوسائل مختلفة على شعبنا الفلسطيني وقضيته وحقه بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشادت الهيئة في بيانها، بصمود شعبنا الفلسطيني الصابر في القدس المحتلة، وفي مخيمات اللجوء في كل مكان، وبكل التقدير والاحترام لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى، مؤكدة انتصار الحق الفلسطيني مهما طال الأمد.

#الإسلامية المسيحية #الفصائل

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