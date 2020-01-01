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قناة عبرية تكشف : إسرائيل تدرس إغلاق المسجد الأقصى لهذا السبب ..

الأحد 06 سبتمبر 2020 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف : إسرائيل تدرس إغلاق المسجد الأقصى لهذا السبب ..



القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة 12 العبرية، صباح اليوم الأحد، أن إسرائيل تدرس إمكانية إغلاق المسجد الأقصى، أمام المصلين، والزوار، بسبب تزايد أعداد الإصابات بفايروس كورونا، في الأحياء الفلسطينية المقدسية بشكل كبير.

وبحسب القناة، فإن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سيجري مناقشة حساسة وبشكل خاص حول إغلاق الأقصى، في ضوء البيانات المقلقة والقفزة الكبيرة في أعداد المصابين.

وأشارت إلى أن بلدية الاحتلال في القدس كانت طالبت بإغلاق الأقصى، لكن لم يتم اتخاذ هذه الخطوة بسبب معارضة الوقف الإسلامي.

ووفقًا للقناة، فإن روني جامزو المسؤول عن ملف الكورونا في وزارة الصحة الإسرائيلي، طلب إدراج أحياء البلدة القديمة المحيطة بالأقصى بأن تكون ضمن المناطق المصنفة بـ "الحمراء".

وأثار ذلك تساؤلًا حول كيفية إغلاق الأقصى وكنيسة القيامة وحائط البراق، في ظل الحساسيات السياسية والدينية.

وتقول القناة "في المناقشة التي ستجري اليوم، سيتم إيجاد حلول عملية للجنة الوزارية حول كيفية التعامل مع هذه الحساسيات".

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