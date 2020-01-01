صحة غزة : تسجيل 166 اصابة جديدة بفيروس كورونا

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل 166 اصابة جديدة بفيروس كرورونا بعد فحص 1266 عينة جديدة خلال 24 ساعة.



وأشارت في بيانها اليومي ان من بين الاصابات 158 من داخل المجتمع و4 حالات من مراكز الحجر.



وقالت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 969 اصابة منها حالات نشطة حاليا 873 فيما بلغ عدد المتعافين 89 والوفيات 7، ( 6 من داخل المجتمع و1 من العائدين )



وأكدت الصحة ان غرفة عمليات الطوارئ في حال انعقاد دائم لبحث تطورات الحالة الوبائية ومتطلبات مواجهتها.



وأضاف :"قطعنا شوطاً مهما في تقصي الحالة الوبائية خلال الايام السابقة ولازلت الطواقم المختصة مستمرة في عملها لكسر حلقات التفشي".



واكد البيان ان على الجميع عدم التحرك خارج المنازل في المناطق التي يسمح فيها بالحركة وفق الضوابط بارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي، داعيا الجميع عدم التجمع والابتعاد عن اي مظهر من مظاهر الازدحام.