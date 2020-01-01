فتح : سهى عرفات تلعب دورا مشبوها وتثير النعرات والفتن الطائفية

رام الله / سما /

اتهم رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، سهى الطويل ارملة الراحل ياسر عرفات بمواصلة لعب دور مشبوه من خلال هجومها على قيادات السلطة .

واضاف الجاغوب في بيان له " تصر سهى الطويل على مواصلة القيام بدور مشبوه في الحملة ضد قيادة الشعب الفلسطيني واستخدام اسم الشهيد الرمز أبوعمار للتسويق لما يقوم به حكام الإمارات من عبث بالقضية الفلسطينية".

وأضاف:" حفلت مقابلتها مع قناة العربية بكمّ هائل من محاولات التشويه والإساءة حتى إلى تاريخ الشهيد أبوعمار. لكن الخطورة في تصريحاتها هي في الحديث الطائفي الديني البغيض والغريب عن عادات وتقاليد شعبنا الذي تتعرض مقدساته المسيحية والاسلامية للخطر، والذي يتوحد في معركة الدفاع عن حقوقه دون تمييز بين طائفة أو دين أو مذهب."

وأوضح:" لم نكن نتصور أن تصل السيدة سها إلى هذا المنطق الطائفي التخريبي الذي يرفضه شعبنا بالمطلق، ولا يمكن فهم محاولات إثارة هذه الفتنة الآن سوى ضمن إطار ما ارتضت السيدة سها لنفسها القيام به كأداة تعمل لخدمة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية. ونحن على ثقة أن شعبنا الوفي والأمين على تاريخ وإرث الشهيد الرمز أبو عمار لن ينجر إلى هذا المربع الخطير ولن يسمح لأحد بالمتاجرة بإسم أبوعمار واستخدامه للإساءة إلى القضية التي ناضل من أجلها واستشهد في سبيلها."

وكانت ارملة الراحل عرفات قالت في حديث لقناة العربية ، "إنها تملك ملفات تجسس لقيادات من السلطة الفلسطينية بالإضافة إلى ملفات فساد، وهناك مجموعة من الفاسدين حول الرئيس عباس".

وقالت الطويل" إنهم يهاجمونها في قضية الأموال، وامتلاك المليارات ومن لديه دليل على ذلك لينشره أمام الجميع، مضيفة: "الكل يعرف أين هي الاموال، ولست أنا من يضع امواله في بنما وفيرجن آيلاند وأماكن أخرى، فأنا أعلم الكثير وإن عدتم عدنا وهم من فتحوا باب جهنم على انفسهم".