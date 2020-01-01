إسرائيل ستطلب تعويضا مقابل بيع مقابل بيع الـ f35 للإمارات .. ما هو ؟

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، النقاب عن دراسة إسرائيل لطلب تعويضا من أمريكا، مقابل تزويد الولايات المتحدة الأمريكية، طائرات الـ f35 للإمارات.



وقالت الصحيفة العبرية، صباح اليوم الأحد، إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تجري مداولات حول التعويض الذي ستطلبه مقابل صفقة الأسلحة بين الولايات المتحدة والإمارات.



وأضافت الصحيفة، أن إسرائيل قد تطلب زيادة الدعم العسكري الأمريكي، وامتلاك وسائل قتالية متقدمة، مقابل بيع طائرات الـ f35 للإمارات، من أجل الحفاظ على التفوق الإسرائيلي.



وبحسب الصحيفة العبرية، فإن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، باتت تدرك أن بيع طائرات الـF-35 للإمارات، أصبح أمرًا واقعًا، ولذلك ستعمل على الحفاظ على التفوق الجوي الإسرائيلي.



وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب، ستسعى إلى إقناع الكونغرس بالمصادقة على بيع الأسلحة المتطورة للإمارات، وستسوغ ذلك باتفاق التحالف وتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.