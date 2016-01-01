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5 معتقلين من الضفة فجر الأحد

الأحد 06 سبتمبر 2020 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 معتقلين من الضفة فجر الأحد



رام الله / سما /

 اعتقل جيش الاحتلال فجر اليوم الأحد، خمسة مواطنين في حملات مداهمة واقتحام لعدة مناطق مختلفة.

وأفادت مصادر محلية باعتقال الشاب إبراهيم فايز صبيح من بلدة حزما شمال شرق القدس خلال تواجده في مكان عمله، والشاب بكر الهندي من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، والفتى نور سعدي الحسنات من مخيم الدهيشة في بيت لحم.

كما اعتقل جيش الاحتلال لاعب نادي طارق بن زياد جلال أبو داود والشاب نسيم الأطرش، من الخليل.

وفي ذات السياق اقتحمت قوة من جيش الاحتلال منزل الأسير يونس عايش زين في منطقة الحبلة بمدينة يطا جنوب الخليل، وعاينت غرفة نومه، والتقطت صورًا لها، علمًا أن الاحتلال أغلقها عام 2016، بتهمة تخطيط الأسير يونس لتنفيذ عملية في تل ابيب.

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