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أسعار الخضروات والفواكه والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم

الأحد 06 سبتمبر 2020 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والفواكه والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم



غزة / سما /

أعلنت وزارة الزراعة في  غزة ، صباح اليوم الأحد ، قائمة الأسعار المحدثة لأسعار الخضار والدجاج والبيض ولا زالت محافظة على استقرارها في ظل انتشار فيروس  كورونا  ، والأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.

وفيما يلي أسعار الخضار والدجاج والبيض بالشيكل الإسرائيلي:

طماطم: 1.3

خيار: 1.7

بصل: 1.7

كوسا: 1

باذنجان: 1.1

بطاطس: 1.4

فلفل: 2

جزر: 1

ثوم: 8

زهرة: 4

قرع: 2

ليمون: 3.3

ملوخية: 1

فاصولياء: 2

بيض: 9

دجاج: 9.5

لحمة: 35

وكانت وزارة الاقتصاد في غزة دعت جميع المواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار والاحتكار بالاتصال على الرقم المجاني 1800112233

 
 
#الخضروات #الدجاج #كورونا

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