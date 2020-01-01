رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة اليوم الأحد، إصابة شقيقين بجروح خطيرة واختطافهما من قبل "مستعربين" من منزلهما في مخيم جنين، كما أبرزت تسجيل 7 وفيات و433 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين، والعودة التدريجية للمدارس وسط احتياطات صحية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الاحتلال يستولي على خربة سمعان الأثرية غرب سلفيت ومستعربون أصابوا شقيقين بجروح خطيرة واختطفوهما من منزلهما في مخيم جنين

الرئيس يعزي بوفاة الدكتور ميشيل مسعد وبالشقيقين عبد الرزاق وعزات أبو الهيجاء

اشتية: لن نسمح لأحد بترهيب المواطنين أو ابتزازهم أو انتهاك حرماتهم

أبو الغيط: افتتاح صربيا وكوسوفو سفارتيهما بالقدس المحتلة إجراء باطل ومدان

5 وفيات و433 اصابة جديدة بكورونا و224 حالة تعاف

الخارجية تعلن عن فتح باب التسجيل للمغادرين الى عدد من الدول

"الأيام":

"كورونا": 7 وفيات ورصد 423 اصابة جديدة واغلاق قلقيلية ومدرستين ثانويتين في بيتونيا وسلواد

غزة: الوفد الوزاري يعقد سلسلة لقاءات للوقوف على الحالة الوبائية في القطاع

اتصالات فلسطينية مكثفة تسبق اجتماعات الجامعة العربية المقررة الأربعاء

1.310 مليون طالب يبدأون اليوم العودة التدريجية لمدارسهم وسط احتياطات صحية

جيش الاحتلال يستولي على قلعتين أثريتين في محافظة سلفيت ضمن مخططات استيطانية

مخيم جنين: اصابة شقيقين بشظايا قنبلة ألقاها "مستعربين" داخل منزلهما

"القدس":

7 وفيات و433 اصابة جديدة بكورنا في فلسطين واغلاق مدينة قلقيلية 72 ساعة

انطلاق العام الدراسي الجديد في الضفة اليوم وفق بروتوكول صحي وخطة متدرجة لمواجهة كورونا

اصابة شقيقين من مخيم جنين بجروح خطرة واعتقالهما

الاستيلاء على موقع أثري في سلفيت واعتقال 3 من حراس الأقصى

26 اصابة حصيلة قمع أسرى سجن "عوفر" عقب استشهاد الخطيب

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باستقالة نتنياهو