الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين، من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت جلال داوود أبو سنينة، ونسيم ماهر الأطرش، بعد ان اقتحمت منزليهما في منطقة وادي الهرية بالمدينة.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال فتشت عدة منازل عرف من أصحابها: صابر أبو داوود، وفرج أبو العسل، في الخليل، ومنزل حسن الشراونة في دير سامت.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.