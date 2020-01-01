صحيفة: تقدم كبير في تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل لكن الملك سلمان لا زال يعترض

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة إسرائيلية أن تقدما كبيرا في سياق تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل قد طرأ خلال زيارة مستشار وصهر ترامب، جاريد كوشنر، إلى الرياض، الأسبوع الماضي.

و قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الاحد، حول المحادثات بشأن اتفاق تحالف وتطبيع علاقات إسرائيلي – سعودي، إن "تقدما ينطوي على أهمية كبيرة في الجهود لتحقيق اختراق مقابل السعودية، لكن الملك سلمان ما زال يعارض هذه الخطوة، ولذلك فإن ثمة شكا إذا كان هذا الاختراق التاريخي سيكون في المستقبل القريب".

وأضافت الصحيفة أنه خلال زيارة كوشنر للسعودية، الأسبوع الماضي، "جرى طرح مقترح لخطوة ثلاثية بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية، شبيهة بالخطوة مقابل كوسوفو. وهذه خطوة بالغة الحساسية ونجاحها ليس مؤكدا". وأعلن ترامب، نهاية الأسبوع الماضي، عن تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وكوسفو، مقابل نقل الأخيرة سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وقالت الصحيفة إن خلافات برزت داخل الإدارة الأميركية حول اتفاق إسرائيلي – سعودي، وما إذا كان اتفاقا كهذا جيد لإسرائيل في الفترة الحالية. ويعتقد قسم من المسؤولين في الإدارة أنه يجب استغلال "الفترة التاريخية"، بالتوصل لاتفاق إسرائيلي – إماراتي، ودفع اتفاق إسرائيلي – سعودي. ومن الجهة الثانية، يعتقد مسؤولون آخرون في الإدارة أن "الشعب السعودي ليس ناضجا لسلام مع إسرائيل، إذ خلافا للإمارات، المملكة ما زالت منغلقة عن العالم وتسود فيها آراء معادية لإسرائيل. وبرأي هؤلاء المسؤولين، اتفاق مع السعودية الآن، سيقود إلى سلام على مستوى القيادة فقط، مثل السلام بين إسرائيل وبين مصر والأردن".