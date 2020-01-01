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نصر الله يستقبل هنية في بيروت وهذا ما تم بحثه خلال اللقاء ..

الأحد 06 سبتمبر 2020 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نصر الله يستقبل هنية في بيروت وهذا ما تم بحثه خلال اللقاء ..



غزة / سما /

استقبل الأمين العام لحزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس​ ​اسماعيل هنية​ ونائبه الشيخ ​صالح العاروري​ والوفد المرافق، حيث جرى استعراض مفصل لمجمل التطورات السياسية والعسكرية في ​فلسطين​ و​لبنان​ والمنطقة، وما تواجهه ​القضية الفلسطينية​ من أخطار خصوصا ​صفقة ترامب ومشاريع التطبيع الرسمي العربي مع الكيان الغاصب، ومسؤولية الأمة اتجاه ذلك.

وتم التأكيد على ثبات محور ​المقاومة​ وصلابته في مواجهة كل الضغوط والتهديدات والآمال الكبيرة المعقودة عليه.

واشار بيان حزب الله الى انه "جرى التأكيد على متانة العلاقة بين حزب الله وحركة حماس، والقائمة على أسس الايمان والأخوة والجهاد والمصير الواحد، وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين الطرفين".

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