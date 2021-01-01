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اعتقال 12 إسرائيليًا خلال تظاهرة ضد نتنياهو

الأحد 06 سبتمبر 2020 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 12 إسرائيليًا خلال تظاهرة ضد نتنياهو



القدس المحتلة / سما /

 اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، بعد منتصف الليلة الماضية، 12 إسرائيليًا خلال تظاهرات للمطالبة باستقالة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وللاحتجاج على سياساته، وسياسات حكومته في مواجهة أزمة فيروس كورونا وما تبعها من أزمات اقتصادية.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن الشرطة الإسرائيلية، حاولت تفريق المتظاهرين بعد اجتيازهم لحاجزين قرب منزل نتنياهو في القدس، مشيرًا إلى أن شرطيين إسرائيليين أصيبا خلال مواجهات مع المتظاهرين.

وكان الآلاف من الإسرائيليين، تظاهروا مساء أمس السبت، في القدس وتل أبيب ومناطق أخرى من إسرائيل احتجاجًا على نتنياهو وسياسات حكومته، مطالبين إياه بالاستقالة.

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