ردا على اتهامات الادارة الامريكية ضدها.. حماس: لا نعرف جماعة "بوجالو بوا" أو أي من أعضائها

غزة /سما/

نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس معرفتها بجماعة "بوجالو بوا" أو أي من أعضائها، مستنكرة "محاولة الإدارة الأمريكية الربط بين الحركة، وأي من أعضاء هذه المجموعة، وتعتبر أنها محاولة يائسة لتشويه سمعة الحركة، بناء على طلب "إسرائيل" أو قيادتها المتطرفة".



وأضافت حركة حماس في بيان وصل "سما الاخبارية" نسخة عنه، "ترفض حماس كمؤسسة وأفراد، حملة التضليل هذه التي تتعمد نشر معلومات كاذبة، وتعدها محاولة لتشويه تاريخ الحركة ونضالها".



وأكدت حماس، أنها حركة تحرر وطني فلسطينية، تحصر نضالها ضد الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة حول العالم، متابعة: "لم تحاول حماس خلال تاريخها، وليس لديها نية مطلقًا لممارسة أي عنف ضد الولايات المتحدة".



وذكرت الحركة، "تأتي هذه الاتهامات في إطار خطة مدروسة من قبل الإدارة الأمريكية؛ لتصفية القضية الفلسطينية ومقاومتها، وهي محاولة من هذه الإدارة؛ لكسب المزيد من دعم اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة في الحملة الانتخابية الحالية".



وقالت الحركة: "نحن في حماس نعي جيدًا الاضطهاد الذي يعاني منه السود في أمريكا، ونعبر عن تضامننا معهم، ونأمل في يوم من الأيام، أن يتم الاعتراف بحقوقهم، وكذلك حقوقنا غير القابلة للتصرف".

