جامعة الأزهر بغزة تصدر بياناً بخصوص التسجيل للفصل الأول 2021/2020

غزة /سما/

أصدرت جامعة الأزهر - غزة، مساء اليوم السبت، بياناً بخصوص التسجيل والدراسة للفصل الاول 2021/2020.

وقالت الجامعة، إنه وفي ظل هذه الظروف التي يمر بها القطاع من تفشي لوباء "كورونا" وحتى لا يفقد الطالب فرصة التعليم الجامعي، والتزاماً بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ من تقسيم للمحافظات والعزل الجماعي وحظر التجوال، واستجابة لتعليمات الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والحكومة الفلسطينية، فقد قررت الجامعة استكمال التسجيل والدراسة للفصل الدراسي الاول 2020/2021 وفقاً للإرشادات والتوجيهات الآتية.

أولاً: سيبدأ التسجيل للفصل الدراسي الاول للعام 2020/ 2021 يوم الأحد الموافق 13/9/2020، وستبدأ الدراسة للفصل الأول في 20/9/2020.

ثانياً: اعتماد التعليم الالكتروني على منصة المودل مؤقتاً، ونلفت عناية طلبتنا أننا سننتقل الى التعليم المدمج أو الوجاهي وفقا لمستجدات الحالة الوبائية القائمة في قطاع غزة.

ثالثاً: أعدت إدارة الجامعة الخطط التعليمية المناسبة للانتقال إلى التعليم المدمج أو الوجاهي؛ في مرحلة التعايش مع الجائحة حين إعلان الجهات ذات الاختصاص ذلك.

رابعاً: يتم اعتماد تقييم الطلبة حال الاستمرار في التعليم الالكتروني على الدرجات الرقمية موزعة على اعمال الفصل والامتحان النهائي.

خامساً: اعتماد التدريس في المساقات العملية والسريرية وجاهياً وذلك حين استئناف الدراسة في الجامعة.

سادساً: إطلاق منصة إلكترونية تقوم بالتواصل المباشر مع الطلبة الجدد لتعليمهم وتدريبهم على كيفية التعامل والتواصل في التعليم الإلكتروني.

سابعاً: اعتماد التدريس الوجاهي في مساقات الدراسات العليا؛ حين انتهاء العزل الجماعي وإجراءات حظر التجوال في القطاع وبما يتفق مع البروتوكول الطبي لوزارة الصحة سيتم تقييم جملة هذه الإرشادات والتوجيهات دورياً للانتقال إلى خطط بديلة حال تغيرت الخريطة الوبائية والإجراءات الميدانية الراهنة في القطاع.