السفير الديك: لا تغيير على الآلية المتبعة على سفر المواطنين عبر معبر الكرامة

رام الله /سما/

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية، السفير أحمد الديك، إن معبر الكرامة-جسر الملك حسين لا يزال مغلقا أمام حركة المسافرين.

وأضاف الديك في تصريح له، مساء اليوم السبت، أنه لا تغيير حتى الآن على الآلية المتبعة لسفر المواطنين سواء مغادرة العالقين في الوطن أو عودة العالقين في الخارج والقادمين على متن رحلات الاجلاء، والتي تعتمد بشكل تام على تنسيق رسمي فلسطيني- اردني مشترك، يتركز بالأساس على التنسيق لحركة المجموعات وليس الأفراد او الحالات الفردية.

وشكر الأشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية، ملكا وحكومة وشعبا على وقوفهم الدائم الى جانب شعبنا وحقوقه، وعلى ما تقدمه المملكة من تسهيلات أمام حركة المواطنين للتخفيف من معاناتهم خاصة العالقين منهم، ما يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية الصادقة بين البلدين الشقيقين، وعمق التعاون الاستراتيجي بينهما والمصير المشترك في كافة المجالات.