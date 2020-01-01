الصحة بغزة: لازلنا بمرحلة احتواء تفشي وباء كورونا ولم يتم السيطرة عليه بعد

غزة /سما/

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة: إن منحنى تفشي وباء (كورونا) لازال في تصاعد مستمر ولم يتم السيطرة عليه بعد، وما زلنا في مرحلة احتواء التفشي وكسر حلقاته بكل السبل، مبينًا أن المرحلة الحالية لا تعني التعايش مع الوباء ولكننا نعمل على احتوائه.



وأضاف القدرة، في الايجاز الحكومي بغزة، "تزايد الإصابات بكورونا في غزة يصل إلى منحنى خطير خاصة أننا بتنا كل يوم نسجل أكثر من 100 إصابة في القطاع، حتى وصل خلال الساعات الماضية لتسجيل 110 إصابة".



وأكد أن التباين في اعداد الإصابات وانتشار الوباء من منطقة الى أخرى يعود الى درجة التزام المواطنين بالضوابط والإجراءات،متابعًا: نؤكد ان وعي المواطن وادراكه بصعوبة المرحلة الحالية هي ركيزة أساسية في حماية نفسه واسرته ومجتمعه من خطر الوباء.



وأشار القدرة إلى أن استهتار وتراخي بعض المواطنين وعدم ادراكهم لخطر الوباء سيكون له انعكاسات خطيرة على صحة وحياة المواطنين فلا تكن اخي المواطن سبباً في نقل الوباء الى من حولك.



وتابع: نؤكد اننا لم نصل حتى الان الى مرحلة احتواء الوباء والسيطرة عليه ولازلنا نعمل على كسر حلقاته وعلى الجميع ان يتعامل بان كل من حوله مصاب دون تراخي او استهتار.

