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داخلية غزة: تحفيف إجراءات حظر التجول ببعض المناطق وإغلاق حي الصبرة بشكل كامل

السبت 05 سبتمبر 2020 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة: تحفيف إجراءات حظر التجول ببعض المناطق وإغلاق حي الصبرة بشكل كامل



غزة /سما/

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، أنه تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال، في بعض مناطق محافظات قطاع غزة، مبينًا أنه تم إغلاق حي الصبرة بمدينة غزة بشكل كامل، نظرا لوجود إصابات به.

وأوضح البزم، في الايجاز الصحفي الحكومي بغزة، أنه سيستمر إغلاق أحياء النصر والشيخ رضوان، ومخيم الشاطئ، كما تقرر تخفيف الاجراءات بمحافظة رفح (ما عدا بؤرتين إحداهما واقعة في حي تل السلطان والأخرى في مخيم رفح ستخضعان للإغلاق؛ نظراً لوجود إصابات فيهما).

وأضاف: تخفيف الإجراءات في محافظة خانيونس (ما عدا مناطق: التحلية في معن، وجورة اللوت، وجزء من مخيم خانيونس وحي الأمل) فستبقى مغلقة.

أما مناطق وسط القطاع، فقال البزم: إنه تم تخفيف الإجراءات في المحافظة الوسطى، ويشمل مناطق: دير البلح، جحر الديك، الزوايدة، والبريج، وتبقى مناطق النصيرات، والزهراء، والمغازي مغلقة، بينما في شمال قطاع غزة، فجميع الإجراءات السابقة تبقى كما هي.

وأوضح أنه سيكون التحرك في المناطق المذكورة بتخفيف الإجراءات: فقط من الساعة 7 صباحاً، وحتى 8 مساء، ويمنع التحرك بعد ذلك بشكل نهائي.

وأكد البزم، أنه يمنع التجمع في المناطق التي تخضع لقرار تخفيف الإجراءات، بحيث تبقى المدارس والمساجد والجامعات والمولات والصالات والنوادي والمتنزهات والاستراحات والأسواق الشعبية والعامة، مغلقة، فيما ستراقب المباحث العامة تنفيذ كافة الإجراءات السابقة في جميع المحافظات.
 

#اياد البزم #الداخلية بغزة #تخفيف القيود #فيروس كورونا #قطاع غزة

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