الحية: استطعنا رسم خارطة للفيروس.. وذاهبون لانعطافة جديدة للتعامل مع "كورونا"

غزة /سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" بغزة، خليل الحية، اليوم السبت، أن الطواقم الطبية والأمنية استطاعت رسم خارطة لفيروس "كورونا" وملاحقتها لآخر مداها.

وقال الحية، في مؤتمر صحفي مشترك لمركز الإعلام والمعلومات الحكومي: سنذهب إلى إجراء واضح تخفيف قيود الحركة في مناطق في القطاع وتشديد الحركة ومنع التجوال في مناطق أخرى ثبتت بالواقع أنها موبوءة.

وأضاف "إننا أمام إجراءات جديدة في التعامل مع "كورونا" نريد أن نخفف ليتحرك أبناء شعبنا ويعملوا ضمن الإجراءات الصحية المطلوبة، هناك إلى حد كبير رسم لخارطة المرض وأين تفشى وأين ذهب وهناك الآلاف داخل الخارطة ومعروفون وكلهم أصبحوا الآن موجودين على خارطة محددة المواقع والمنازل والأماكن.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة من حظر التجوال وتقييد الحركة في كل محافظات القطاع، منوهاً إلى أنه مع رسم خارطة "كورونا" استطاعت اللجان تحديد البؤر.

وتابع :نوازن بين الخدمة التي نريدها لشعبنا رغم ضعف البنية التحتية للقطاع الصحي وبين إمكانية وضرورة أن يعيش شعبنا بكرامة ويتحرك في المجتمع".

وأردف: كنا في مرحلة سابقة نحاول منع دخول الفيروس واتخذنا إجراءات مناسبة حمت شعبنا لمدة 6 شهور، ولكن في نهاية المرحلة دخل غزة,

وأكد اتخاذ عدة سياسات لمواجهة "كورونا" واستنفار كافة الطاقات والاتصالات السياسية لرفد المنظومة الصحية والأمنية بكل الطاقات لمواجهة الفيروس.

وأضاف "نحن أمام إجراءات وسياسات جديدة للتعامل مع المرض، حيث نحن نخفف عن شعبنا مع الالتزام بالإجراءات الوقائية أثناء الحركة"، مشيراً إلى الاستفادة من كل التجارب الدولية في التعامل مع المرض، والتجارب التي نجحت هي التي أغلقت أو منعت وتجاوب معها الجمهور.

وأكد أن الدول التي تفشي بها المرض كان لها إمكانيات استطاعت محاصرة المرض، لكن غزة إمكانياتها ضعيفة، وسيتم الإعلان اليوم عن مجموعة من الإجراءات والضوابط ونطالب شعبنا بضرورة الالتزام بها.

وقال: نحن ذاهبون لانعطافة جديدة في التعامل مع المرض، مطالباً كل القطاعات والهيئات المتعددة أن تدفع المواطن نحو الالتزام بالإجراءات الوقائية.