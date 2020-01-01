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الرئيس يعزي بوفاة الشقيقين عبد الرازق وعزات أبو الهيجاء

السبت 05 سبتمبر 2020 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يعزي بوفاة الشقيقين عبد الرازق وعزات أبو الهيجاء



رام الله /سما/

 هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس مساء اليوم السبت، الدكتور عبد الغني أبو الهيجاء، معزيا بوفاة شقيقيه عبد الرازق وعزات أبو الهيجاء.

وأعرب الرئيس، خلال الاتصال، عن أحر التعازي وصادق المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جنانه.

والراحل عبد الرازق أبو الهيجاء شغل منصب نائب محافظ جنين سابقا، وكان رئيسا للجنة الخدمات الشعبية في مخيم جنين، ومدير إدارة مكتب وكالة الغوث في مخيم جنين، ورئيس لجنة الإصلاح والخير في محافظة جنين، وهو عضو إقليم حركة فتح، وأسير سابق.

#الرئيس عباس

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