الرئيس يعزي بوفاة الشقيقين عبد الرازق وعزات أبو الهيجاء

رام الله /سما/

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس مساء اليوم السبت، الدكتور عبد الغني أبو الهيجاء، معزيا بوفاة شقيقيه عبد الرازق وعزات أبو الهيجاء.

وأعرب الرئيس، خلال الاتصال، عن أحر التعازي وصادق المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جنانه.

والراحل عبد الرازق أبو الهيجاء شغل منصب نائب محافظ جنين سابقا، وكان رئيسا للجنة الخدمات الشعبية في مخيم جنين، ومدير إدارة مكتب وكالة الغوث في مخيم جنين، ورئيس لجنة الإصلاح والخير في محافظة جنين، وهو عضو إقليم حركة فتح، وأسير سابق.