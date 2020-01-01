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الخارجية: لا وفيات جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم

السبت 05 سبتمبر 2020 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: لا وفيات جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم



رام الله /سما/

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم السبت، عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا في العالم.

وأوضحت الوزارة في تقريرها، أن عدد الوفيات 244 حالة، بينما ارتفعت الإصابات إلى 5838 بعد تسجيل 21 إصابة جديدة في أميركا والبرازيل، وارتفعت حالات التعافي إلى 1978.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في دالاس، ونيويورك، ومتشيغن، لترتفع عدد الاصابات الى 3533 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لهذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة 74 حالة.

وأعلنت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية جميعيهم من عائلة واحدة ليرتفع عدد الإصابات الى 71 إصابة، كما سجلت 9 حالات تعافي جديدة ليرتفع عدد حالات التعافي الى 47 حالة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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