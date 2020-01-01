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52 إصابة جديدة بكورونا في الأردن منها 43 محليّة

السبت 05 سبتمبر 2020 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
52 إصابة جديدة بكورونا في الأردن منها 43 محليّة



عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الاردنية، السبت، تسجيل (52) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها (43) حالة محليّة.

وتوزعت حالات السبت كما يلي: (43) حالة محليّة توزّعت كما يلي: (22) حالة في محافظة العاصمة عمّان، منها (15) حالة مخالطة لمصابين سابقين، و(7) تحت الاستقصاء، و(14) حالة في محافظة البلقاء، مخالطة لمصابين سابقين، (6) حالات في محافظة إربد، مخالطة لمصابين سابقين، وحالة واحدة في محافظة الزرقاء، مخالطة لمصاب سابق.

أما الإصابات التسع الخارجيّة، فقد توزّعت كما يلي: (8) حالات بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر، وحالة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر مركز حدود العمري.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (2353) حالة.

وسُجّلت (24) حالة شفاء هذا اليوم، (23) في مستشفى الأمير حمزة، و(1) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، وتمّ إجراء (9268) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (882473) فحصاً.

#الاردن #فيروس كورونا

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