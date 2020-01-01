"بينيت" يجبر "نتنياهو" على إزالة منشوره خلال ساعات

القدس المحتلة /سما/

أجبر عضو الكنيست رئيس حزب يمينا "نفتالي بينيت" مساء اليوم السبت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على إزالة منشور له هاجمه من خلاله.

وكشف موقع روتر نت العبري، أن رئيس الوزراء نتنياهو نشر منشورًا ضد بينت، والأخير رد عليه بمنشور أخر، أجبر من خلاله نتنياهو على حذف منشوره.

ووفقاً للموقع العبري، "نتنياهو قال في منشوره: عندما سئل بينت عن المظاهرات ضدي في بلفور في ظل الكورونا اعتقدت أنه سيقول بوجوب إيقافها لمنع التفشي، لكنه راوغ ولم يجب".

من جانبه رد بينت عليه بمنشور قال فيه: "لو أنك يا نتنياهو تخاف من الكورونا كما تخاف مني لما رأينا هذا التفشي وهذا العدد الكبير من العاطلين عن العمل بسبب الكورونا".