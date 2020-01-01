قسمنا خانيونس لـ 45 مربعًا.. علاء البطة: الإصابات بـ "كورونا" تتسع والمطلوب مزيد من اليقظة

غزة /سما/

أكد رئيس بلدية خانيونس علاء البطة، اليوم السبت، أن الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد تتسع ومطلوب منا مزيد من اليقظة.

وأوضح البطة، في تصريحات صحفي، أن مناطق معن وجورة اللوت والشيخ ناصر أكثر المناطق تسجيلًا للإصابات بمرض "كوفيد-19" بالمحافظة.

وأشار إلى أنه تم تقسم خانيونس إلى 45 مربعًا مع توفير الاحتياجات الأساسية من صيدلية ومخبز وسوبر ماركت ونقطة بيع خضار.

وبين أنه نعمل على متابعة الحياة اليومية والحركة الشرائية وتأمين وصول السلع، ونعمل على توفير كافة الاحتياجات من خلال نقاط البيع لتقليل الاختلاط

ولفت إلى أنه عملنا على تسهيل وصول الخدمات للمواطنين عبر الدليفيري، لافتًا إلى أن اللجان الشعبية عملت إلى جانب طواقم البلدية لخدمة المواطنين

ونوه إلى أن هناك تنسيق مع وكالة الغوث لإيصال الأدوية للمواطنين في خانيونس

وأكد أنه جرى تعقيم منطقة الضهرة وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة بعد تسجيل إصابة في المنطقة.