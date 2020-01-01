طواقم "كهرباء القدس" تباشر غسل شبكات الضغط العالي

أكد هشام العُمري، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام، أن "طواقمنا راقبت أداء ومتانة البنية التحتية للشركة خلال موجة الحر الحالية التي وصلت فيها درجات الحرارة إلى نحو 50 في بعض مناطق امتيازنا، حيث كانت اختبار حقيقي لأعلى موجات الحر التي تعرضت لها البلاد منذ نحو 100 عام".
وبيّن العُمري في تصريح صحافي صدر عنه اليوم السبت، أن "البنية التحتية للشركة متينة، واستطاعت تحمل زيادة الأعباء والاستهلاك العالي خلال موجة الحر، باستثناء بعض التشويشات القصيرة زمانياً والصغيرة مكانياً، مثنياً على وعي المشتركين في الترشيد خلال هذه الموجة"، ومؤكداً في الوقت ذاته أن كهرباء القدس جاهزة للعمل في كل الظروف، سواءً في ذروة المرتفعات أو المنخفضات.
وأضاف: إن الشركة بدأت خلال موجة الحر بغسل العوازل والمحولات على شبكات وخطوط الضغط العالي من الغبار والأتربة المتراكمة، وذلك بهدف الحفاظ على المتانة الكهربائية، تمهيداً لاستقبال فصل الخريف القريب والشتاء الذي يليه، موجهاً شكره للطواقم الفنية التي عملت في حالة طوارئ لضمان تقديم أفضل خدمة كهربائية للمشتركين.