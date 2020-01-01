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طواقم "كهرباء القدس" تباشر غسل شبكات الضغط العالي

السبت 05 سبتمبر 2020 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
طواقم "كهرباء القدس" تباشر غسل شبكات الضغط العالي



القدس المحتلة /سما/

 أكد هشام العُمري، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام، أن "طواقمنا راقبت أداء ومتانة البنية التحتية للشركة خلال موجة الحر الحالية التي وصلت فيها درجات الحرارة إلى نحو 50 في بعض مناطق امتيازنا، حيث كانت اختبار حقيقي لأعلى موجات الحر التي تعرضت لها البلاد منذ نحو 100 عام".

وبيّن العُمري في تصريح صحافي صدر عنه اليوم السبت، أن "البنية التحتية للشركة متينة، واستطاعت تحمل زيادة الأعباء والاستهلاك العالي خلال موجة الحر، باستثناء بعض التشويشات القصيرة زمانياً والصغيرة مكانياً، مثنياً على وعي المشتركين في الترشيد خلال هذه الموجة"، ومؤكداً في الوقت ذاته أن كهرباء القدس جاهزة للعمل في كل الظروف، سواءً في ذروة المرتفعات أو المنخفضات.

وأضاف: إن الشركة بدأت خلال موجة الحر بغسل العوازل والمحولات على شبكات وخطوط الضغط العالي من الغبار والأتربة المتراكمة، وذلك بهدف الحفاظ على المتانة الكهربائية، تمهيداً لاستقبال فصل الخريف القريب والشتاء الذي يليه، موجهاً شكره للطواقم الفنية التي عملت في حالة طوارئ لضمان تقديم أفضل خدمة كهربائية للمشتركين.

#كهرباء القدس

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