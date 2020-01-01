القدرة يحذر من استمرار حالة الاستهتار: أصبحنا نسجل أكثر من 100 إصابة يوميا.. وهذا ينذر بخطر

غزة /سما/

قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، اليوم السبت، إنه إذا ما استمرت حالة الاستهتار من قبل المواطنين فسيكون انعكاسات ذلك صعبة للغاية وسنفقد أحباء لنا وسنضغط بقوة على المنظومة الصحية.

وأكد القدرة، في تصريحات صحفية، أن هنا هناك تزايد لتفشي وباء "كورونا" في قطاع غزة وأصبحنا نسجل كل يوم أكثر من 100 وهذا ينذر بخطر.

وجدد التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لنحصل على تراجع في منحنى التفشي.

وأضاف: "الاختلال في انتشار الوباء في محافظات القطاع يعود لتفاوت التزام المواطنين بالتعليمات من منطقة لأخرى".

وأوضح أن كسر حلقات التفشي مسؤولي وطنية وأخلاقية على الجميع حتى لا ندخل بمرحلة صعبة للغاية.