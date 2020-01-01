إيران وروسيا تنتجان لقاح "كوفيد-19" بشكل مشترك

طهران /سما/

نقلت وكالة أنباء (فارس) شبه الرسمية اليوم (السبت) عن السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي قوله إن إيران وروسيا ستتعاونان في إنتاج لقاح مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في الجمهورية الإسلامية.

ونشر هذا الإعلان أمس الجمعة في الاجتماع الافتراضي بين جلالي ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، بحسب التقرير.

وهنأ السفير الإيراني روسيا على "إنتاج لقاح مرض كوفيد-19".

ودعا جلالي أيضا إلى دفع التعاون الصحي والطبي بين الدولتين.

ومن جانبه، أعرب دميترييف عن سعادته بشأن استعداد الدولتين للإنتاج الضخم للقاح كوفيد-19.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية حديثا إنتاج لقاح لمرض كوفيد-19.