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إيران وروسيا تنتجان لقاح "كوفيد-19" بشكل مشترك

السبت 05 سبتمبر 2020 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران وروسيا تنتجان لقاح "كوفيد-19" بشكل مشترك



طهران /سما/

 نقلت وكالة أنباء (فارس) شبه الرسمية اليوم (السبت) عن السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي قوله إن إيران وروسيا ستتعاونان في إنتاج لقاح مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في الجمهورية الإسلامية.

ونشر هذا الإعلان أمس الجمعة في الاجتماع الافتراضي بين جلالي ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، بحسب التقرير.

وهنأ السفير الإيراني روسيا على "إنتاج لقاح مرض كوفيد-19".

ودعا جلالي أيضا إلى دفع التعاون الصحي والطبي بين الدولتين.

ومن جانبه، أعرب دميترييف عن سعادته بشأن استعداد الدولتين للإنتاج الضخم للقاح كوفيد-19.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية حديثا إنتاج لقاح لمرض كوفيد-19.

#ايران #روسيا #لقاح كورونا #فيروس كورونا

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