الأحمد يزور الجامعة العربية الأمريكية ويثني على تطورها

رام الله /سما/

زار عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، اليوم السبت، الجامعة العربية الأمريكية في محافظة جنين، والتقى رئيس الجامعة الدكتور علي زيدان أبو زهري، بحضور عدد من أركان إدارة الجامعة ومجلس الطلبة وقيادة حركة الشبيبة الطلابية التابعة لحركة فتح في الجامعة.

واستمع الأحمد إلى أبو زهري عن التطور الذي تشهده الجامعة في شتى المجالات والميادين في إطار رؤية استراتيجية لتطوير عمل الجامعة وتطوير برامجها العلمية الجديدة والبنية التحتية وتطورها لتستجيب للحاجات المتزايدة للطلبة الفلسطينين وحاجة قطاع التعليم العالي في فلسطين، التي كان آخرها افتتاح لكلية الطب البشري في الجامعة والتسهيلات التي قُدمت من منح دراسية لطلبة الدفعة الأولى للعام الحالي 2020-2021.

من جانبه، أشاد الأحمد بالتطور الكبير الذي تشهده الجامعة العربية الأمريكية، مباركاً للجامعة افتتاح كلية الطب، وغيرها من البرامج المهمة في قطاع التعليم الجامعي التي تستجيب للحاجات المتزايدة ليس فقط لمحافظة جنين، وإنما لكل المحافظات الفلسطينية والشعب الفلسطيني، سواء في الضفة أو أبناء الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر.

وأكد الأحمد، على دعمه للجهود الكبيرة التي تبذلها رئاسة الجامعة نحو مزيد من التطور والانجاز خدمة للطلبة الفلسطينيين، إلى جانب بقية الجامعات الفلسطينية.